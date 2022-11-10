روسيا: الانصياع الدائم لأمريكا لا يترك أي مجال لسياسة أوروبية خارجية مستقلة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الانصياع المستمر للولايات المتحدة لا يسمح لدول الاتحاد الأوروبي باتباع سياسات خارجية مستقلة تركز على ضمان مصالح مواطنيها.

وأضافت زاخاروفا: "الانصياع المستمر لواشنطن لا يسمح للاتحاد الأوروبي ودوله باتباع سياسة خارجية مستقلة تركز على ضمان مصالح مواطنيهم"، ومضت قائلة: "إن الأوروبيين العاديين يتعبون بشكل متزايد من خطاب المواجهة الدائم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد روسيا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابعت أن مطالب إنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق الاستقرار الداخلي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي آخذة في الازدياد، والتقارير عن عقوبات جديدة والدعوات المنتظمة لـ"معاقبة" روسيا اقتصاديا تبدو مخيفة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للأوروبيين أنفسهم.

واختتمت قائلة: "إن الحل الوحيد للأشخاص الذين يتجمدون ويفقدون أعمالهم ووظائفهم وآفاقهم في الحياة هو حث قادتهم على التحلي بالواقعية".