ثلاثي هجومي في التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد أمام قادش

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يستضيف ريال مدريد نظيره قاديش، اليوم الخميس، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

ويأمل ريال مدريد في العودة لسكة الانتصارات قبل انطلاق مونديال قطر 2022 بعد الهزيمة في مباراته السابقة أمام رايو فاييكانو، مما وضع برشلونة في الصدارة بفارق 5 نقاط.

ويتواجد ريال مدريد في وصافة الليجا برصيد 32 نقطة، بينما يأتي قادش في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: مودريتش، تشواميني، كروس.

خط الهجوم: فالفيردي، رودريجو، فينيسيوس جونيور.