روسيا تبدي استعدادها السماح لوكالة الطاقة الذرية بزيارة مواقعها النووية في القرم

أعرب عضو الوفد الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ألكسندر شيفتشينكو، عن استعداد روسيا لإتاحة زيارة خبراء وكالة الطاقة الذرية للمواقع النووية بمدينة سيفاستوبول الروسية بالقرم.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن شيفتشينكو، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2022 قوله: "إن موقف روسيا تجاه المواقع النووية في القرم واضح في وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 10 يونيو 2015، مضيفًا أن روسيا مستعدة لاستقبال مفتشي الوكالة الدولية في هذه المواقع، التي لا علاقة لها بالضمانات في أوكرانيا".

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي مجموعة من التدابير التي تطبقها الوكالة للتأكد من أن المواقع النووية تستخدم للغرض المقصود منها، وأن المواد النووية تستخدم للأغراض السلمية، وروسيا بلد مؤسس للوكالة الدولية.