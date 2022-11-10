ضبط عصابة انتحلت صفة سيدة لسرقة المواطنين بـ15 مايو

ألقت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، اليوم الخميس، القبض على عصابة يقودها أحد الأشخاص منتحلا صفة "سيدة" تخصصت فى سرقة المواطنين عن طريق الفيسبوك.



وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة 15 مايو، بتعرض صاحب محل خياطة مقيم بمحافظة الجيزة للضرب أسفر عن إصابته بجروح متفرقة بالجسم، وقرر بأنه فى أثناء شرائه ماكينة خياطة للمحل خاصته تعرض لواقعة سرقة بالإكراه حيث فوجئ بقيام 4 أشخاص "غير معلومين لديه" بالتعدى عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته المشار إليها، واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالى ثم لاذوا بالفرار.



التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد عبدالله، مديرمباحث القاهرة، من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته أقر بأنه تعرف على إحدى السيدات عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" والاتفاق على مقابلتها بمحل البلاغ وفور وصوله فوجئ 4 أشخاص تعدوا عليه.



وتوصلت التحريات إلى مرتكبى الواقعة وعثر بحوزتهم علي فرد خرطوش وبداخله طلقة من ذات العيار، هاتف محمول، كمية من مخدر الهيروين، 3 قطع سلاح أبيض، ومبالغ مالية، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة وأضاف أحدهم بإنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وأنه استدرج المجنى عليه لمحل البلاغ عن طريق التواصل الهاتفى معه منتحلاً شخصية أنثى واستعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة، كما سلم الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأضافوا بانفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.