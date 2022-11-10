بنك إتش إس بي سي يعتزم شطب 230 وظيفة في فرنسا العام المقبل

قال مصدر مطلع إن بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطاني يستعد لجولة جديدة من شطب الوظائف وبخاصة في الوحدة التي تخدم الشركات الصغيرة في فرنسا في ظل محاولات البنك البريطاني المستمرة لتقليص وجوده في السوق الفرنسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن البنك يستهدف شطب ما يصل إلى 230 وظيفة في فرنسا خلال العام المقبل. وستتركز هذه الوظائف في وحدة تخدم بشكل أساسي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من ناحيته قال البنك في بيان "مازلنا ملتزمين بخدمة الشركات الصغيرة في فرنسا في إطار هدفنا الاستراتيجية وهو أن نكون بنك رائد في خدمات التمويل والأسواق الدولية للشركات في أوروبا... نحن نعدل الطريقة الي نخدم بها هذا القطاع من العملاء ونستفيد من التكنولوجيا لخدمة احتياجاتهم المتطورة مع تقليل النفقات. نسعى للوصول إلى اتفاق أغلبية من نقابتنا العمالية وشركائنا المجتمعيين والذي سيتضمن برنامجا جماعيا للتسريح الطوعي للموظفين".