 محافظ الوادي الجديد: بدء العمل بالعيادات المسائية بمستشفيات الصحة السبت المقبل - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد: بدء العمل بالعيادات المسائية بمستشفيات الصحة السبت المقبل

عمرو بحر
نشر في: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 7:09 م | آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 7:09 م

قال محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان تم الاتفاق على تشغيل العيادات الطبية التخصصية بالمستشفيات التابعة للوزارة خلال الفترة المسائية، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين وحرصًا على التوسع في تقديم الخدمات الطبية لجميع الفئات.

وأوضح أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن العمل بالفترة المسائية يبدأ اعتبارًا من يوم السبت ١٢ نوفمبر الجارى وذلك بمستشفيات الداخلة العام والفرافرة المركزي وبلاط المركزي وحميات الخارجة ومستشفى الصدر بالخارجة، على أن يتم الإعلان أسبوعياً عن التخصصات الطبية المتوفرة.

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