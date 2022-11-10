ارتفاع أرباح أليانز الألمانية خلال الربع الثالث

أعلنت مجموعة التأمين الألمانية العملاقة أليانز اليوم الخميس ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 5ر2 مليار يورو مقابل 1ر2 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل نمو أرباح التشغيل وزيادة المكاسب وبخاصة من صفقة فويا.



وبلغت أرباح السهم الواحد خلال الربع الثالث 02ر6 يورو مقابل 01ر5 يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



كما أعلنت أليانز برنامجا جديدا لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى مليار يورو. ويبدأ البرنامج منتصف الشهر الحالي وينتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 على أقل تقدير.



وتتوقع المجموعة الألمانية العملاقة وصول أرباح التشغيل خلال العام الحالي ككل إلى النصف الأعلى من النطاق المستهدف وهو 4ر13 مليار يورو تزيد أو تقل بمقدار مليار يورو.



وتأثر أداء المجموعة جزئيا بأداء قطاع التأمين الصحي والتأمين على الحياة الذي تأثر بأداء المنتجات ذات الأقساط المتغيرة في الولايات المتحدة وتراجع حصيلة الأرباح في ألمانيا. كما تأثرت أرباح تشغيل قطاع إدارة الأصول بتطورات أسواق المال.



وارتفع إجمالي إيرادات أليانز خلال الربع الثالث بنسبة 3ر1% سنويا إلى 8ر34 مليار يورو.