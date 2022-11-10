معهد روبرت كوخ يرصد تراجعا في عدة مؤشرات لكورونا بألمانيا

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أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات رصد تراجع في عدة مؤشرات لكورونا في ألمانيا في الأسبوع الماضي.

وقال المعهد، في تقريره الأسبوعي عن كوفيد-19 الصادر مساء اليوم الخميس، إن معدل الإصابة الأسبوعي تراجع على سبيل المثال في كل الولايات بنسبة بلغت 35% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وكتب المعهد: "لا يزال يتعين هنا أخذ عامل العطلات المدرسية في الاعتبار والذي يؤثر على سواء على سلوك المخالطات أو سلوك الاختبارات".

ويتعلق التقرير في غالبيته بالأسبوع الماضي حيث كانت هناك عطلة في معظم الولايات يوم الإثنين أو الثلاثاء.

ورصد المعهد أيضا استمرار تراجع حالات الإصابة الخطيرة بالمرض.

وكما كان في الأسابيع الماضية، حذر المعهد من ارتفاع ضغط العدوى في الخريف ليس فيما يتعلق بمرض كوفيد-19 وحسب، بل أيضا بسبب أمراض أخرى للجهاز التنفسي.

وبدأت بالفعل موجة الإنفلونزا والجهاز التنفسي المخلوي.