ماكرون يدعو إلى تعزيز العلاقات العسكرية الفرنسية الألمانية

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في توسيع تعاون بلاده العسكري مع الشركاء الأوربيين، خاصة ألمانيا.

وقال ماكرون اليوم الأربعاء في مدينة تولون جنوب فرنسا إن العديد من هؤلاء الشركاء اشتركوا في الرؤية الفرنسية لدفاع أوروبي مستقل.

وقال ماكرون "إن رغبتنا الأولى هي تعزيز علاقاتنا مع ألمانيا"، واصفا برلين بأنها "شريك لا غني عنه" في مجموعة من المبادرات.

وذكر الرئيس الفرنسي أن القوات المسلحة لدى البلدين تكملان بعضهما البعض في من خلال مشاركة الخبرة الصناعية والمعرفة التشغيلية والطموحات الاستراتيجية.

وقال ماكرون إن "توازن شراكتنا يعتمد، جزئيا، على نجاح المشروع الأوروبي.. آمل أن نتمكن من تحقيق تقدم حاسم في هذا الصدد في الأسابيع المقبلة".