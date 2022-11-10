مصطفى بكري: مستعدون ناكل مش ودقة حفاظا على كرامتنا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن كل مصري عليه أن يفخر بدولته الوطنية، مؤكدًا أن «كرامة مصر من كرامة شعبها وقيادتها».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس: «مستعدون ناكل مش ودقة بس بكرامتنا، وبقول لمن يروجون ويضبطوا أمورهم مع الغرب على حساب بلادنا، الغلابة اللي أنتم شايفينهم في الشارع مناخيرهم في السما، وعزة بلدهم بالدنيا كلها».

وأشار إلى أن «الضغوط تمارس على الرئيس عبدالفتاح السيسي بما لا يطيقه بشر، ومع ذلك يقف بكل قوة وكل إيمان، لأنه يشعر بمصر وتحرك في 3 يوليو، وحافظ على مؤسسات الدولة المصرية».

وأكد أن الرئيس السيسي يعرف معاني الكرامة والعزة، معقبًا: «عارف يعني إيه معنى الكرامة ومعنى العزة وإلا مكنش وقف معانا في 3 يوليو، كان ظبط أموره مع الإخوان واستمر وقال أنا مالي وأحط نفسي ليه عرضة للموت».

ولفت إلى أن الشعب المصري لن يدمر بلاده حتى لو استمر دعاة الفوضى في دعواتهم، أو أزمة عالمية يدفع الجميع ثمنها، مؤكدًا أن جينات مصر تسير في عروق الشعب، الذي يحترق قلبه على الوطن، ولا ينكر جميل الرئيس السيسي أبدًا، ولا موقفه ولا انحيازه للشعب.

وتابع: «آه في أزمة وأوضاع صعبة، وعندنا مشاكل زي ما العالم كله عنده مشاكل، وأزمة اقتصادية طاحنة ومشكلة مع الدولار والجنيه، لكن هل ده معناه نهاية الدنيا؟ هو مش رغيف العيش لسه بـ5 صاغ؟ هو إحنا صحيح الأسعار غليت لكن الحاجة موجودة، إحنا بنعاني آه وفي مشاكل وفي ناس تعبانة جدًا، لكن في بلد وأمن واستقرار».

واستنكر حديث الغرب عن حقوق الإنسان، بينما يده ملوثة بالدماء ونهب إفريقيا، كما أنه مسؤول عن تدمير العراق وأفغانستان، وتآمر على فلسطين، وشارك في تدمير ليبيا وسوريا واليمن، مختتمًا: «شعاراتكم كذب وادعاءات، والرئيس رد عليكم في باريس وألمانيا وأعطاكم درسا في حقوق الإنسان، هتيجوا تعلمونا!».

وانطلقت فعاليات COP27 يوم الأحد الماضي، فيما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الشق الرئاسي من القمة يوم الاثنين.

وشارك في الشق الرئاسي، 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وعدد كبير من الشخصيات الدولية والخبراء.