بايدن مستعد للعمل مع الجمهوريين وسيستخدم الفيتو ضد حظر الإجهاض

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداده للعمل مع الجمهوريين، مع استمرار فرز الأصوات في عدد من السباقات التي تشهد منافسة محتدمة في جميع أنحاء البلاد والتي ستحدد السيطرة على الكونجرس الأمريكي.

وقال بايدن للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد الانتخابات في البيت الأبيض إنه مستعد للتوصل إلى حلول وسط بشأن العديد من القضايا، لكنه حذر من أنه سيستخدم حق النقض (فيتو) ضد أي مسعى جمهوري لحظر الإجهاض على مستوى البلاد أو تقويض الرعاية الصحية.

وأضاف: "أريد أن أكون واضحا جدا، لن أؤيد الاقتراح تحت أي ظرف من الظروف لخفض أو إجراء تغييرات جوهرية في الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. هذا ليس مطروحا على الطاولة. لن أفعل ذلك".

وتابع: "سأستخدم الفيتو ضد أي محاولة لتمرير حظر وطني على الإجهاض. لكنني مستعد للتوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين حيث يكون ذلك منطقيا بشأن العديد من القضايا الأخرى. وسأضع دائما احتياجات ومصالح الشعب الأمريكي أولا".

وأعرب بايدن أيضا عن أمله في أن تواصل الولايات المتحدة دعم أوكرانيا بغض النظر عن نتائج انتخابات التجديد النصفي.

ولم يتضح بعد حتى مساء الأربعاء ما إذا كان الجمهوريون سيستعيدون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وقال بايدن إنه يعتقد أن الديمقراطيين لا يزال بإمكانهم الحفاظ على الأغلبية في مجلس النواب، "لكنها ستكون قريبة".