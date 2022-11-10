انطلاق الاجتماع السادس رفيع المستوى الجزائري-البرتغالي العام المقبل

أكدت الجزائر والبرتغال على مواصلة اللقاءات الثنائية المنصوص عليها في الآليات الثنائية للتعاون بينهما، لاسيما الاجتماع الـ6 رفيع المستوى الجزائري-البرتغالي، والمزمع عقده بالجزائر في العام المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني، اليوم الأربعاء، مع سفير البرتغال لدى الجزائر لويس دي البوكيرك فيلوزو.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على إرادة السلطات الجزائرية في تعزيز أكبر للعلاقات الثنائية، وتوسيعها، ورفعها لتكون في مستوى إمكانيات البلدين في شتى مجالات النشاط (الاقتصادية، والثقافية، والسياحية وغيرها).

وبحسب البيان، أكد سفير البرتغال على جودة العلاقات السياسية بين البلدين، وعلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر.