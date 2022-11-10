طلاب سياحة وفنادق الأقصر يتفقدون مشروعات حياة كريمة بأرمنت وإسنا

نظمت كلية السياحة والفنادق بالأقصر لطلابها، زيارة إلى مواقع عدد من المشروعات الجار تنفيذها بعدد من القرى بالأقصر في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

رافق الطلاب خلال تفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات تطوير الريف المصري بقرى مركزي إسنا وأرمنت بجنوب المحافظة، الدكتور قرشي سعدي منسق جامعة الأقصر بمبادرة حياة كريمة، والمهندس محمود صادق منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالأقصر، والدكتورة ريهام خالد المعيدة بكلية السياحة والفنادق.

وأوضح الدكتور قرشي سعدي، أن هذه الزيارة نظمت بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية القائمة، في قطاعات عدة، وبهدف تنمية روح الانتماء، مشيرًا إلى أن الجامعة شاركت ضمن مشروع حياة كريمة بعدد من القوافل التوعوية والطبية لعدد من القرى في إطار مسؤوليتها المجتمعية.

وعبر طلاب جامعة الأقصر عن سعادتهم بمشاركتهم في تفقد المشروعات القومية الجار تنفيذها بالقرى، وكذلك الاهتمام الذي تحظاه هذه القرى من جانب القيادة السياسية.