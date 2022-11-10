قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن المستقبل يبدأ من الآن، مشددا على أن الشباب هم القوة التي تعيش في خضم التغير المناخي.

وأضاف خلال فعاليات قمة المناخ COP27، اليوم الخميس، أن الشباب سيعانون من التغير المناخي في المستقبل، مؤكدا أن لديهم كل المعلومات المناسبة في هذا الصدد.

وأشار إلى إدراك الشباب أن التغير المناخي لا يتم التعامل معه باستهانة، مشددا على التأكد من سماع صوت الشباب في هذا الملف.

ولفت إلى الحرص على سماع كل الآراء في مواجهة تحديات تغير المناخ.

وانطلقت فعاليات COP27 يوم الأحد الماضي، فيما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الشق الرئاسي من القمة يوم الاثنين.

وشارك في الشق الرئاسي، 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وعدد كبير من الشخصيات الدولية والخبراء.