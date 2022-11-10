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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 633 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 1:26 م | آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 1:26 م

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 633 مليونا و910 آلاف و388 حالة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و605 آلاف و255 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 97.9 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.8 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و73 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ688 ألفا و395 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و509 حالات.


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