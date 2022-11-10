مؤسسة التمويل الدولية: استثمارات تغير المناخ في أفريقيا ربما تصل إلى 100 مليار دولار

أظهرت دراسة لمؤسسة التمويل الدولية أن فرص الاستثمار الخاص لدعم التكيف مع تغير المناخ في مواجهة الفيضانات والجفاف تكمن في الدول الأفريقية منخفضة الدخل.

وشلمت دراسة المؤسسة 43 دولة من إجمالي 54 دولة أفريقية، وكانت دول إيسواتيني ومالاوي وناميبيا والنيجر وموريتانيا، من بين الدول التي تمتلك فرصا واعدة للاستثمار.

وتشمل المشروعات المحتملة الاستثمار في أنواع المحاصيل المقاومة للطقس والتأمين على المحاصيل للمزارعين ونظم الري للحماية من الجفاف ونظم بيانات ومعلومات المناخ وبناء السدود للحماية من الفيضانات الساحلية.

وأضافت مؤسسة التمويل الدولية أن استثمارات تغير المناخ في أفريقيا ربما تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2040 .

وأضافت الدراسة أن "الدول الأفريقية من بين أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ، ويرجع ذلك، جزئيا إلى اعتمادها الكبير على الزراعة القائمة على الأمطار وامتلاكها لقدرة محددة على الاستجابة للصدمات والتكيف معها".

يذكر أن الدول الأفريقية مجتمعة مسؤولة عن أقل من 4% من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في العال.