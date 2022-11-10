وزيرة التضامن تدعم المشروعات البيئية في جنوب سيناء بـ50 ألف دولار

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حفل استقبال الروتاري الدولي بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ.



واستمعوا لشرح أهداف الروتاري العالمي في تنفيذ مشاريع بيئية، وخاصة في مجال الحلول الطبيعية مثل المحافظة على نباتات المانجروف التي تشتهر بها محميات جنوب سيناء، خاصة التي تقع على خليج العقبة، مثل محمية رأس محمد، ونبأ، وأبوجالوم، لزيادة رقعة أشجار المانجروف بها لما لها من أهمية في تحقيق التوازن البيئي.



وأعلن الروتاري أنه سيقوم بعمل مشروع في هذا الخصوص في منطقة محمية نبق.



وقررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، مساهمة الوزارة في هذا المشروع الحيوي بمبلغ 50 ألف دولار.



حضر الحفل لفيف من الشخصيات العامة، ومحمد أنور، محافظ سابق روتاري مصر، وعماد عبدالوهاب، محافظ حالي روتاري مصر، وجينفر جونز رئيس الروتاري الدولي.