انكماش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 39% سنويا خلال الشهر الماضي

قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، عبر موقع الحكومة الإلكتروني، اليوم الخميس، إن الهجمات العسكرية الروسية المكثفة على منشآت الطاقة في أوكرانيا خلال الشهر الماضي، أدت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 39% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي انكماشا بنسبة 30% سنويا.

كان الاقتصاد قد انكمش خلال سبتمبر الماضي بنسبة 35% وهي نفس نسبة الانكماش خلال أغسطس الماضي.

وقال ألكسندر رودنيانسكي المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في أواخر الشهر الماضي: "نحتاج إلى جدول زمني موثوق - على الأقل للأشهر الستة المقبلة.. نحتاج من أربعة إلى خمسة مليارات دولار لميزانيتنا كل شهر. نعتقد أن ألمانيا يمكن أن تتولى [الإسهام] بحوالي 500 مليون دولار شهريا، خاصة مع حلول عام 2023"، مضيفا أن أوكرانيا تأمل أن يساهم الاتحاد الأوروبي بحوالي ملياري دولار شهريا.

ووفقا لرودنيانسكي، "دمرت الهجمات الروسية الأخيرة بالطائرات المسيرة والصواريخ 30% من محطات الطاقة و40% من البنية التحتية للطاقة".

وذكر رودنيانسكي أن أوكرانيا كانت تصدر الكهرباء وتولد دخلا مهما منها، موضحا أن هذا كان يدعم العملة ويحافظ على استقرار احتياطيات البنك المركزي.

وقال: "للأسف حققوا (الروس) هدفهم المتمثل في خنق صادرات الكهرباء الأوكرانية"، مضيفا أن الهجمات تعتبر أيضا ضربة مستهدفة لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وصرح رودنيانسكي قبيل بدء مؤتمر إعادة الإعمار لأوكرانيا في برلين: "نأمل في تنسيق أفضل مع الشركاء الغربيين حتى نتمكن من الاتفاق على خطة"، موضحا أن الأمر أيضا يتعلق باستراتيجية محددة لإعادة الإعمار، قائلا: "علينا توضيح الصناعات التي يجب أن ندعمها".