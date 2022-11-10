قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قبل قليل: "في هذه الانتخابات خسرنا مقاعد في مجلس النواب أقل مما خسر أي رئيس ديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي منذ 40 عاما".

وشهدت مختلف الولايات الأمريكية الثلاثاء الماضي، انتخابات التجديد النصفى للكونجرس لاختيار أعضاء جدد لكامل مقاعد مجلس النواب (435 مقعدا) وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (35 من أصل 100 مقعد)، فضلا عن انتخاب 36 من حكام الولايات.

وسيكون لنتائج تلك الانتخابات تأثير كبير على آخر عامين من فترة ولاية الرئيس الأمريكى جو بايدن، كما أنها ستشكل السياسة بشأن عدد من القضايا من الإنفاق الحكومى إلى الدعم العسكرى لأوكرانيا.