 عمال النقل العام في باريس ولندن ينظمون غدا إضرابا احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة - بوابة الشروق
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عمال النقل العام في باريس ولندن ينظمون غدا إضرابا احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة

د ب أ
نشر في: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 2:20 ص | آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 2:20 ص

ينظم عمال النقل العام فى باريس ولندن غدا الخميس اضرابا احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يتسبب فى حالة من الفوضى للسكان أثناء التوجه إلى مقار عملهم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في باريس، سيتوقف السفر تماما على متن خمسة من خطوط المترو الستة عشر، وفقًا لآخر تحديث على موقع شركة النقل الفرنسية "أر إيه تي بي"،والتي نصحت الموظفين بالعمل من المنزل إن أمكن.

كما يضرب عمال مترو أنفاق لندن يوم الخميس بعد فشل المحادثات مع هيئة النقل بالمدينة.. التي قالت إن الاضطراب، بسبب الخلاف على الوظائف والمعاشات التقاعدية، من المتوقع أن يستمر حتى صباح الجمعة وأوصت السكان بتجنب السفر عبر مترو الأنفاق.

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