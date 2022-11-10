أعلنت محافظة أسوان عن تنظيم قافلة طبيبة علاجية، اليوم الخميس، ضمن مبادرة "الناس لبعضهم" التي ترعاها المحافظة بقريتي أبوسمبل وتوشكى، تحت رعاية اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، وبالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية.

وقال محافظ أسوان، في بيان مساء الأربعاء، إن القافلة الطبية، ستوقع الكشف الطبي على الحالات المرضية المترددة بمقر الوحدة القروي بأبو سمبل، والوحدة الصحة بقرية توشكى غرب، التابعين لمركز نصر النوبة

وأشار إلى أن القافلة تضم جميع التخصصات من الباطنة، الجراحة، المسالك، العظام، النسا والتوليد، القلب، الأنف والأذن، الجلدية، والأطفال، فيما سيتم تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفيات الكبرى بمحافظة أسوان.