خالد الغندور: حكم تغريم الزمالك 70 مليون جنيه في قضية نادي القرن «فنكوش»

شن خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، هجومًا عنيفًا ضد الصفحات المنتمية للنادي الأهلي على منصات السوشيال ميديا، بسبب قضية نادي القرن.

وكانت المحكمة الاقتصادية أصدرت أمس الأربعاء، حكما بتعليق قضية نادي القرن لمدة شهر، والتي يطلب فيها الأهلي حقه من تصرف نادي الزمالك بالتعدي على أحد عناصر مكونات العلامة التجارية "نادي القرن".

وقال الغندور في تصريحات خلال برنامجه على قناة (الزمالك):" تداول أمس الأربعاء على مواقع منتمية للنادي الأهلي، حكم مزور في قضية نادي القرن".

وأضاف:" هناك عدد من الصفحات والمواقع التي تنتمي للنادي الأهلي، قامت بنشر حكم مزور يفيد بأن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمًا بتغريم الزمالك 70 مليون جنيه بسبب لافتة نادي القرن".

وأكمل:" ده شغل تزوير من اللجان الالكترونية المنتمية للنادي الأهلي، كارثة كبرى لأن هذا التصرف يضع القاضي في موقف حرج، حاولت الدخول على هذه الصفحات ومهاجمتهم ومطالبتهم بعدم تزوير الحقائق".

وتابع:" وبالعودة لتفاصيل القضية، النادي الأهلي كان تقدم بدعوى ضد الزمالك بخصوص لافتة نادي القرن، ولكن في الجلسة الأولى لم يحضر محامي الأهلي ولم يتم تقديم أي مستندات، لذلك صدر حكم بشطب القضية لعدم الحضور".

وواصل:" الأهلي قام بتجديد الدعوى القضائية ضد الزمالك مرة أخرى، وتم حجز الدعوى للحكم، قبل أن يكتشف القاضي أن الأهلي لم يرد بأي مستندات على أهم مستند قدمه الزمالك، وهو تحقيقات النيابة في بلاغ محمود الخطيب الذي قدمه للنائب العام ضد الزمالك، والنائب العام حفظ بلاغ النادي الأهلي لأن الزمالك لم يرتكب أي جريمة".

وأتم:" كل الصفحات والمواقع التي نشرت حكم بتغريم الزمالك 70 مليون جنيه طلع (فنكوش)، بنحب نعمل بروباجندا على السوشيال ميديا في النهاية طلعت فنكوش، والقضية لم يتم الحكم فيها نهائيا ولم يتم تغريم نادي الزمالك أي غرامات مالية كما كذب البعض على صفحات كثيرة".