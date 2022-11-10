 جزر المالديف: مقتل 10 أشخاص جراء حريق شب في مبنى يأوي عمال أجانب - بوابة الشروق
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جزر المالديف: مقتل 10 أشخاص جراء حريق شب في مبنى يأوي عمال أجانب

أ ش أ
نشر في: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 1:08 م | آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 1:08 م

أعلنت الشرطة في جزر المالديف مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة شخص واحد بجروح خطيرة جراء حريق شب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في مبنى يأوي عمال أجانب في العاصمة "ماليه".

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن المتحدث باسم شرطة جزر المالديف ينوس صباح قوله إن "الحريق اندلع في المبنى بعد منتصف الليلة الماضية"، مشيرا إلى أنه لم يتم التأكد من جنسيات الضحايا حتى الآن وأن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق.

ومن جانبها، أعلنت السفارة الهندية في جزر المالديف ،في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن مقتل مواطنين هنود جراء الحريق .

يشار إلى أن جزر المالديف توظف عددا كبيرا من العمال الأجانب معظمهم من بنجلاديش والهند، وكثيرا ما تكون أماكن معيشتهم لا سيما في العاصمة "ماليه" مكتظة بالأشخاص.


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