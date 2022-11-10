تنظم مكتبة مصر الجديدة، غدا الجمعة، ندوة بعنوان "سلبيات وإيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا عبر منصة زووم، وتحاضر فيها الدكتورة إيمان ممتاز استشارى علاقات أسرية.



وتهدف الندوة تعريف المجتمع أهم الإيجابيات التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعى، وتناقش الندوة السلبيات المترتبة من الإفراط الناتج عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي سواء للأطفال والكبار، والمعلومات المغلوطة التي قد يتأثر بها المتعاملين مع تلك الوسائل.



قال الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، إن الندوة تأتى من خلال البرنامج الثقافى لشهر نوفمبر وفى إطار استراتيجية الجمعية بتوجيه المجتمع نحو الحفاظ على القيم والمكتسبات التى تراعى عادات وتقاليد الأمة المصرية وترسيخ الهوية الوطنية فى نفوس ووجان المجتمع المصرى



مشيرا إلى أن الندوة تتمحور حول المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الطفل أثناء اتصاله بشبكة الإنترنت، فهم سلوك الطفل أثناء اتصاله بشبكة الإنترنت، حماية الطفل ومرافقته عبر الإنترنت، نصائح وإرشادات حوال وسائل الرقابة الأبوية.