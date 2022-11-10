 النمسا تسجل 4679 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 4679 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة

فيينا - د ب أ
نشر في: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 9:20 ص | آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 9:20 ص

سجلت النمسا 4679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و477 ألفا و350، والوفيات إلى 21 ألفا و59.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 19 مليونا و878 ألفا و234 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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