 بايدن: الانتخابات النصفية أظهرت أن الديمقراطية الأمريكية بخير رغم التهديدات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن: الانتخابات النصفية أظهرت أن الديمقراطية الأمريكية بخير رغم التهديدات

أ ش أ
نشر في: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 6:15 ص | آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 6:15 ص

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أظهرت أن الديمقراطية الأمريكية بخير، رغم تعرضها للتهديد على مدى الأعوام الماضية.
وأضاف بايدن، في كلمة له بالبيت الأبيض نقلتها شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الديمقراطية الأمريكية خاضت اختبارا في تلك الأعوام الأخيرة، لكن الشعب الأمريكي عبر عن رأيه وأثبت مجددا أن الديمقراطية الأمريكية تعبر عن المواطنين الأمريكيين، بينما كان يتوقع الآخرون أن تكون هناك موجة حمراء "جمهورية" عملاقة في هذه الانتخابات، لكن لم يحدث شئ من ذلك في الانتخابات".
وتابع الرئيس الأمريكي: "صحيح أنه من المؤلم على الديمقراطيين فقدان أي مقعد بالكونجرس، لكن ما خسروه من المقاعد بمجلس النواب، يقل عن أي مثيل له حدث في عهد أي رئيس ديمقراطي بالولايات المتحدة خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى على مدى الـ40 عاما الماضية".

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