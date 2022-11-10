وفاة المعارض الصيني باو تونج الذي سجن لتأييده احتجاجات تيانانمن

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توفي باو تونج، العضو القيادي السابق في الحزب الشيوعي الصيني الذي طاله العار بسبب تعاطفه مع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في 1989 في ميدان تيانانمن.

وقالت أسرته لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن باو توفي أمس الأربعاء، جراء انسداد الرئة.

وصرح مصدر من الأسرة للوكالة: "لقد كان يعلم أنه مريض وكان مستعدا لمصيره النهائي". وتوفي عن 90 عاما.

وكان باو اليد اليمنى لرئيس الوزراء الصيني آنذاك، تشاو زيانج. ولكن تشاو أطيح به في 1989 لأنه أعرب عن تأييده لمظاهرات ميدان تيانانمن، والتي جذبت الآلاف من المتظاهرين وانتهت بإراقة الدماء عندما أرسلت الصين في النهاية القوات المسلحة.

وجرى وضع تشاو قيد الإقامة الجبرية حتى وفاته في 2005. ولكن باو تلقى حكما بالسجن سبع سنوات، وهو أرفع مسؤول بالحزب يقضي عقوبة السجن بسبب المظاهرات.

وقبل السجن، كان باو يشغل منصب مدير مكتب الإصلاح السياسي. وبعد الإفراج عنه، أصبح منتقدا شديدا للقيادة الصينية، ليصير أحد آخر أصوات المعارضة في الصين التي لم تكن خلف القضبان.

ولكنه كان قيد المراقبة المستمرة من قبل الحكومة.