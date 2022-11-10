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قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وسائل الإعلام لعبت دور البطل في قمة المناخ المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف خلال مقابلة مع فضائية "mbc مصر"، على هامش قمة المناخ COP27، أن الإعلام استطاع تقريب القضية للمواطنين، بعدما كانت قضية للمتخصصين والعلماء والمؤتمرات.

وأوضح أن قضية المناخ اكتسبت جماهيرية كبيرة، بعدما أصبح المواطن أكثر وعيا بقضايا المناخ وأضرارها.

وأشار إلى أن هناك عدة أسباب أخرجت قضية المناخ من الغرف المغلقة، بينها الحوادث المناخية الكارثية التي وقعت في الفترة الماضية مثل الفيضانات والسيول وحرائق الغابات.

ولفت إلى أن هذه الحوادث أعطت شعورا بجدية بقضية المناخ، وأن الخطر أصبح قريبا جدا منهم.

ونوه بأن الاهتمام بقضية المناخ ينعكس بشكل كبير على حجم المشاركة في مجابهة هذه التحديات، بدءا من المواطن العادي الذي قد تكون له ممارسات ملوثة للبيئة.

وانطلقت فعاليات COP27 يوم الأحد الماضي، فيما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الشق الرئاسي من القمة يوم الاثنين.

وشارك في الشق الرئاسي، 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وعدد كبير من الشخصيات الدولية والخبراء.