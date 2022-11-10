رئيس الإمارات يبحث هاتفيا مع نتنياهو سبل تحقيق السلام في المنطقة

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وسبل تحقيق السلام في المنطقة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، هنأ رئيس الإمارات، نتنياهو بفوز الائتلاف الذي يقوده في انتخابات الكنيست الأخيرة، مؤكداً حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز أسباب السلام والتعاون والشراكات الإيجابية في المنطقة، لمصلحة جميع شعوبها.



وتصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت قبل أيام.



وأشارت النتائج الجزئية لانتخابات الكنيست الخامسة خلال أربع سنوات، إلى فوز المعسكر اليميني بـ65 مقعدا.



ويضم هذا المعسكر 4 أحزاب هي: حزب الليكود (32 مقعدًا) والصهيونية الدينية (14 مقعدًا)، وحزب شاس (11 مقعدًا)، ويهدوت هتوراه (8 مقاعد مبدئياً).



وسعى زعيم الليكود نتنياهو، بعد جولة الانتخابات السابقة، لاستعادة شعبيته في معاقل اليمين، وتحديداً بين جمهور التيار الديني وعبر تعزيز التحالف اليميني؛ لضمان عدم تشتيت أصوات اليمين التي كانت تتقاسمها عادة مجموعة من الأحزاب.