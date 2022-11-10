إبراهيم عيسى: مصر أظهرت نضجًا كبيرًا بقمة المناخ ولا تخشى معارضا أو مختلفا معها

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مؤتمر المناخ بكل وقائعه وأنشطته وفاعلياته هو الحدث المسيطر عالميًا، ومحور اهتمام دولي كبير، قائلا: "ما شهدناه من نقاشات وحوارات خلال قمة المناخ دليل نجاح على قدرة الدولة المصرية في التواجد بقلب العالم، ومصر استوفت كل معايير النجاح في تنظيم قمة المناخ".

وأوضح الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، أن زعامات العالم متواجدون على منصة لمخاطبة العالم حول قضايا المناخ التي باتت تؤرق البشرية، مشيرًا إلى أن قضايا التغيرات المناخية أصبحت موضع هم كبير لكوكب الأرض، والدولة المصرية باتت لاعب هام ومؤثر في محيطها الإقليمي والعالمي وحاضرة في قلب المشهد والوجود الإنساني.

وأشار الإعلامي ابراهيم عيسى، إلى أن الدولة المصرية لا تنزعج أو تخشى شيئًا من أي معارض أو ناشط، ومصر أثبتت قدرتها على اتساع أفقها للجميع حتى النشطاء والمعارضين وأظهرت نضجًا كبيرًا في استيعاب الآراء المختلفة خلال القمة، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تخشى شيء من معارض أو مختلف معها حتى لو مستند بقوة على منظمات الأمم المتحدة.