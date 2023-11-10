استقرار اقتصاد بريطانيا في الربع الثالث لكنها تواجه فترة ركود طويلة

استقر اقتصاد المملكة المتحدة في الربع الثالث، مما يقلص مخاطر الركود في عام 2023، لكنه يشير إلى أن بريطانيا تواجه فترة ركود طويلة، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة ينطوي على أضرار كبيرة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير عن الربع الثاني، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت "بلومبرج" آراءهم قد توقعوا تراجعا بنسبة 1ر0%، في المتوسط. وفي سبتمبر وحده، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2ر0%.

وكان "بنك إنجلترا" قد توقع حدوث ربع من الركود، متوقعا ألا يسجل الاقتصاد أي نمو على الإطلاق العام المقبل.

وتراجع الإنفاق الاستهلكي واستثمار رجال الأعمال والإنفاق الحكومي في الربع الثالث، مما ترك الاقتصاد مدعوما بأداء تجاري أفضل.

وكان مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قد عدل النمو، ليسجل تراجعا، في أغسطس الماضي، ليصل إلى 1ر0%، من 2ر0% وسجل تراجعا أيضا بواقع 6ر0% في يوليو الماضي، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة.

وذكر خبراء الاقتصاد أن قطاعي التصنيع والبناء، ساعدا بشكل خاص، في دعم النمو، خلال نهاية الربع.

وذكر مدير الاحصاءات الاقتصادية بالمكتب، دارين مورجان "تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد لم يظهر أي نمو في الربع الثالث".

وأضاف "تراجع الخدمات قليلا مع انخفاض الخدمات الصحية والاستشارات الإدارية وتأجير العقارات التجارية".