مطروح: انطلاق حملة التبرع بالدم لصالح المصابين من أهالى قطاع غزة

أعلن الدكتور وليد رفاعى مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، انطلاق حملة التبرع بالدم، لصالح المصابين من أهالى قطاع غزة الفلسطينى، وذلك بمركز شباب اليرموك القرية 27 التابعة لمركز ومدينة الحمام.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، فى بيان إعلامى، أن الحملة انطلقت صباح اليوم الجمعة تحت شعار "تضامن شباب مصر مع غزة"، وذلك فى إطار الحملة القومية التى اطلقتها وزارة الشباب والرياضة فى جميع محافظات مصر، لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أحداث العنف الجاري على قطاع غزة.

وأكد أن حملة التبرع بالدعم، ستشمل العديد من مراكز الشباب وبالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بوزارة الصحة والسكان و مجلس القبائل والعائلات المصرية.