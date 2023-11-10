مرت منذ أيام ذكرى رحيل أحد أهم رموز المشهد الأدبى المصرى والعربى، بهاء طاهر صاحب المسيرة الإبداعية والمكانة المتميزة، والذى رحل عن عالمنا فى أواخر أكتوبر من العام الماضى 2022، بعد صراع مع المرض، تاركا وراءه مجموعة من الأعمال التى تزخر بها مكتبة الأدب العربى.



بهاء طاهر هو مؤلف روائى وقاص ومترجم مصرى ينتمى إلى جيل الستينيات، يعد من أكثر الكتاب الذين استخدموا تيار الوعى فى كتاباته الروائية، واعتبره البعض مؤسس هذا التيار فى الرواية المصرية، وقد تخرج فى كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم التاريخ عام 1956، وحصل على دبلوم الدراسات العليا فى الإعلام شعبة إذاعة وتلفزيون عام 1973، وعمل فى مقتبل حياته مترجمًا فى الهيئة العامة للاستعلامات بين عامى 1956 و1957، ثم عمل مخرجًا للدراما ومذيعًا فى إذاعة البرنامج الثانى الذى كان من مؤسسيها حتى عام 1975 حيث منع من الكتابة، وقد ترك مصر حينها وسافر لعدة دول حيث عمل مترجما، وأقام فى جنيف بين عامى 1981 و1995 حيث عمل مترجما فى الأمم المتحدة.



وطوال محطات رحلته الإبداعية التى بدأت عام 1962 أثرى بهاء طاهر الأدب العربى، بروائعه السردية، فمنذ صدور مجموعته الأولى «الخطوبة» 1972 وحتى صدور آخر إبداعاته المدهشة «واحة الغروب»، نوفمبر 2006، تقف أعماله شاهدة على تفرد الرؤية الإبداعية، وامتلاك حقيقى لكل أدوات التمكن اللغوى والسردى والفنى فى أعماله الهامة.



«خالتى صفية والدير، نقطة النور، واحة الغروب» نماذج لمجموعة من أنجح المؤلفات القيمة بين الأديب الراحل بهاء طاهر، مع دار الشروق، حيث ارتبط طاهر بعلاقة إبداعية وطيدة وقوية بالدار، لنكون بصدد أعمال خالدة مثل: الخطوبة ــ أنا الملك جئت ــ بالأمس حلمت بك ــ وقالت ضحى ــ شرق النخيل ــ خالتى صفية والدير ــ الحب فى المنفى ــ واحة الغروب ــ فى مديح الرواية.



وقد حقق طاهر تعاونا ناجحا مع دار الشروق، فى رواية «نقطة النور»، والذى بحث خلالها بهاء طاهر بلغته الشفافة وحكيه الانسيابى الجذاب عن «نقطة النور»، مع رواية «واحة الغروب» أحد أنجح تعاونات بهاء طاهر مع دار الشروق، والتى قد نجحت فى حصد الجائزة العالمية للرواية العربية «جائزة البوكر» 2008، وقد طبع منها 3 طبعات مختلفة خلال عام واحد.



وضمن أحد أهم محطات التعاون الثنائية ذائعة الصيت والنجاح بين طاهر ودار الشروق، «خالتى صفية والدير»، والتى قال عنها الدكتور على الراعى فى مجلة المصور إنها بمثابة رسالة حب عظيم للحياة والناس، ورواية بارعة الحُسن فى بساطتها وعفويتها وسحرها الذى لا يقاوم، سواء تحدث الكاتب عن الصغار أم الكبار، عن النساء أم الرجال، عن العقلاء أم المجانين.



وطوال مسيرته الإبداعية فى الرواية والقصص، حافظ طاهر على استخدام وعاء لغوى لأعماله يميل إلى التوازن بين الشفافية والمجاز، حيث تفصح كتاباته عن أن الحالة السردية معه تصبح أكثر يسرا وتدفقا ذلك لأن الرؤية أصبحت أكثر اتساعا ورحابة، وانصرفت كتابة بهاء طاهر إلى التعبير عن مأزق الوجود الإنسانى فى العصر الحديث؛ مع حضور ملحوظ لمعطيات الواقع الصلب، وما يزاحمه من لمسة الفانتازيا والأحلام والأساطير وأشواق المتصوفة.



فى مثل تلك الأيام من العام الماضى، رحل بهاء طاهر عن عالمنا كأديب عظيم وكاتب رفيع، سوف تحافظ رواياته وقصصه على تخليد ذكراه وجعله حاضرا على الدوام بسبب طبيعة الموضوعات التى تناولتها هذه الأعمال، شديدة الارتباط بالحس الإنسانى وتفاعلاته الحقيقية مع السياقات المختلفة من حوله.



لاقى طاهر تكريما مستحقا على أعماله المتفردة حصل على الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) عام 2008 عن روايته «واحة الغروب»، كما أنه فى مؤلفه «لم أعرف أن الطواويس تطير» قد فاز بجائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 1998، وجائزة چوزيبى أكيربى الإيطالية عام 2000.