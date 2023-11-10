وزير الخارجية البريطاني: نعمل مع السعودية لإنهاء الصراع في غزة

أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، تقدير بلاده لدور السعودية تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى العمل المشترك لإنهاء الصراع في غزة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن "لدى المملكة العربية السعودية دور قيادي هام".

وأشار كليفرلي إلى أنه"قد ناقش خلال مباحثاته مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة وبريطانيا في إنهاء الصراع لتحظى إسرائيل والشعب الفلسطيني بالأمن والأمان، ونحقق بشكل فعلي إنشاء دولتين يتمكن فيها الإسرائيليون والفلسطينيون بالعيش جنبًا إلى جنب".

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد أكد أمس الخميس، على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل، وأهمية التوصل إلى وقف فوري للتصعيد العسكري في قطاع غزة .

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس الخميس، جاء ذلك خلال استقبال الوزير بن فرحان، بالرياض أمس، وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وطبقا للوكالة، جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك كافة، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

وشدد الوزير السعودي على ضرورة رفع الحصار عن غزة، والإسهام في تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين، داعيا بريطانيا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، إلى العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.