لبنان تتهم إسرائيل باستهداف مستشفى جنوبي البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة، استهداف مستشفى ميس الجبل الحكومي جنوبي لبنان، ما أدى لإصابة أحد العاملين بقطاع الصحة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان: "إن استهداف المنشآت الصحية والعاملين بها يمثل انتهاكا صارخا لقانون الدولي الإنساني ويعرض أرواح الأبرياء والمرضى للخطر".

وحملت الوزارة السلطات الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن "هذا الفعل غير المبرر، الذي كان من الممكن أي يؤدي إلى نتائج كارثية" إذا انفجرت قذيفة المدفعية بالكامل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القذيفة نزلت قرب مدخل الطوارئ بالمستشفى، وحطمت الزجاج هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الواقعة.

وجاء استهداف المستشفى بعد وقت قصير من مهاجمة مسلحي "حزب الله" لموقع العاصي الإسرائيلي قرب حدود بلدة ميس الجبل وعدة مواقع أخرى.

وأكد مصدر أمني لبناني أن الجيش الإسرائيلي استهدف ضواحي ميس الجبل في إطار القصف الانتقامي.

وعلى صعيد آخر، أعلن "حزب الله" مقتل 7 من مقاتليه. وارتفعت حصيلة القتلى بين صفوف المجموعة منذ السابع من أكتوبر إلى ما يربو على 70.