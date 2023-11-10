حقق فيلم «ڤوى ڤوى ڤوى»، أمس 220 ألف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر للأسبوع الثامن على التوالي، وتصل إجمالي إيراداته إلى 29 مليون جنيه و765 ألفا.

الفيلم من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ عمر هلال، ويشارك فى بطولته محمد فراج، ونيللى كريم، وبيومى فؤاد، وطه دسوقى، وبسنت شوقى.

وتدور أحداث الفيلم حول (حسن) الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم فى أوروبا. وفى هذه الرحلة، يلتقى بالعديد من الشخصيات، ويدخل فى عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

وفي المركز الثاني، على مستوى الإيراد اليومي جاء فيلم «وش فى وش»، محققا 134 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته بعد 12 أسبوعا عرض إلى 34 مليون جنيه و59 ألفا.

الفيلم من إخراج وليد الحلفاوى، وبطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وبيومى فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، ومحمود الليثى، وسامى مغاورى، وتدور أحداثه، فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، داخل شقة زوجية يجتمع مصادفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما عدد من المشكلات.

وفى المركز الثالث جاء فيلم "الخميس اللى جاي" محققا 105 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد ثلاثة أسابيع عرض إلى 2 مليون جنيه و879 ألفا، وهو من إخراج حسن صالح، بطولة الفنانين عمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، ومي كساب، وإسلام إبراهيم، وحسام داغر، ومحمد طعيمة، ومحمد عبد العظيم، وسامي مغاوري، وليلى عز العرب، وتدور أحداثه، في إطار كوميدي داخل قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله، يواجهون مجموعة من الأشباح والأشخاص.

وفي المركز الرابع جاء فيلم «العميل صفر»، محققا 86 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته خلال 12 أسبوع عرض إلى 40 مليون جنيه و409 ألفا.

الفيلم فكرة محمد سامى وتأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته أكرم حسنى، وبيومى فؤاد، وأسماء أبواليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، وفاطمة البنوى، وفيدرا، وإسماعيل فرغلى، وأيمن الشيوى، وتدور أحداثه حول شخصية «صفر عبداللطيف شداد الهمم»، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلا مشهورا مثل «جيمس بوند»، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وفى المركز الخامس جاء فيلم "حسن المصري" محققا أمس 24 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد 5 أسابيع عرض إلى 4 ملايين جنيه و999 ألفا.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، يجسّد أحمد حاتم، شخصية حسن، ويُلقّب بالمصري، لتواجده في لبنان، ولكن تحدث أزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، ويحاول الخروج من تلك الأزمة ولكنه يفاجئ بمشكلة كبيرة في حياته يحاول حلها.

ويشارك أحمد حاتم بطولة الفيلم، دياموند عبود، وفريال يوسف، ومراد مكرم، من إخراج اللبناني سمير حبشي.

وفى المركز السادس جاء فيلم "سكّر"، محققا 11 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد 4 أسابيع عرض إلى مليون جنيه و417 ألفا.

الفيلم رؤية وكلمات هبة مشاري حمادة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإخراج تامر مهدي.

قصة الفيلم مستوحاه من الرواية العالمية "Daddy Longs Legs - صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من، الفنانة القديرة ماجدة زكي، ونجم الكوميديا محمد ثروت؛ والفنانة حلا الترك، ومعتز هشام، وبافلي ريمون، وياسمين العبد، وديمه أحمد، ومحمد حربي، وهاجر محمد، والنجوم اليافعين ماريا جمعة، وعبد الله خالد، وعمر خالد؛ ويشارك في البطولة ريهام الشنواني، وإسلام ابراهيم، وياسر الطوبجي، وعباس أبو الحسن، كما يشارك الفنان أحمد سعد أيضا في الفيلم.

فى المركز السابع جاء فيلم «بيت الروبى»، حيث حقق 7 آلاف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته بعد 20 أسبوع عرض، إلى 130 مليون جنيه و777 ألفا.

ويحتل «بيت الروبى» حاليا صدارة قائمة الأفلام الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية، من حيث القيمة الاسمية، بعد أن كسر الرقم القياسى المسجل باسم فيلم «كيرة والجن» عند عرضه العام الماضى.

و«بيت الروبى» قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقى، وحاتم صلاح، ومحمود السيسى.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبى الذى يعيش هو وزوجته فى إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، يأتى إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق المصادفة «انفلونسر» مشهورا وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

وفي المركز الثامن جاء فيلم «أولاد حريم كريم»، محققا 4 آلاف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته خلال 10 أسابيع إلى 8 ملايين جنيه و230 ألفا.

و«أولاد حريم كريم» من تأليف زينب عزيز واخراج على إدريس، ويشارك فى بطولته مصطفى قمر، وداليا البحيرى، وبشرى، وعلا غانم، وبسمة، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة.

ويعد الفيلم استكمالا للجزء الأول الذى عرض قبل 18 عاما بعنوان «حريم كريم»، وكانت أحداثه تدور حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة، فتزداد المشكلات بدلا من حلها.

وفى المركز التاسع والأخير جاء فيلم «البعبع» محققا 3 آلاف جنيه، ليصل إجمالي «البعبع» بعد 19 أسبوع عرض إلى 43 مليون جنيه، و481 ألفا.

وفيلم «البعبع» تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى بطولته أمير كرارة، وياسمين صبرى، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن «توتا».