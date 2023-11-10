الكشف عن حشرة بق الفراش في القصرين غرب تونس

أعلنت السلطات في تونس الكشف عن حشرة بق الفراش في مؤسسة مخصصة لإيواء الطالبات بولاية القصرين غرب تونس.



وهذه أول حالة تعلن عنها السلطات بشكل رسمي في تونس منذ تفشي الحشرة على نطاق واسع في فرنسا قبل أسابيع.



وتعمل ولاية القصرين على محاصرة الحشرات والقضاء عليها في المركز الذي يأوي 54 طالبة.



وقال المعتمد الأول في الجهة لوكالة "تونس افريقيا للأنباء"، إنه تم اتخاذ تدابير وقائية والتعاقد مع شركة متخصصة للقيام بعمليات التعقيم في المركز بعد اخلائه من الطالبات والتخلص من الأثاث القديم والحشايا.



وتجري عمليات تفقد مماثلة في باقي مراكز الايواء الجامعية في الجهة، وفق نفس المسؤول.



ولم تعلن أي ولاية أخرى عن رصد للحشرة.



وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن تفعيل "نظام اليقظة الصحية" على المعابر الحدودية خشية تسرب حشرة البق بأمتعة الوافدين على البلاد.