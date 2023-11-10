ليفربول يستهدف صفقة من التشامبيونشيب

يستعد ليفربول لضم أحد نجوم دوري التشامبيونشيب، وفقا لما أكده تقرير صحفي مساء الجمعة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن آرتشي جراي نجم ليدز، نال إعجاب مسؤولي ليفربول، لكن الخطوة قد تكلفه أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني.

وبرز اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا كواحد من نجوم دوري التشامبيونشيب هذا الموسم، حيث لعب جميع مباريات ليدز باستثناء واحدة منذ ظهوره لأول مرة في اليوم الافتتاحي للموسم.

وتمت مقارنة جراي بلاعب ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، نظرًا لقدراته الرياضية وإمكانياته في اللعب بخط الوسط ومركز الظهير الأيمن أيضا.

وكان جراي متواجدا بانتظام على مقاعد الاحتياط تحت قيادة مارسيلو بيلسا وجافي جراسيا، لكنه شارك لأول مرة تحت قيادة دانييل فاركي الذي تولى تدريب ليدز هذا الموسم.

وسيكون ليدز مترددًا في بيع اللاعب، ولكن مع اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الأخرى مثل كريستال بالاس وإيفرتون، فقد يكون لديه القليل من الخيارات.

وتبلغ قيمة جراي ما بين 40 و50 مليون جنيه إسترليني، ومع انتهاء عقده الحالي في عام 2025، قد يضطر النادي إلى الاستفادة من بيعه ماديا في الصيف المقبل.