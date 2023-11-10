«التعليم»: خريجو مبادرة «1000 مدير مدرسة» نواة التطوير المنشود فى إدارة المدارس



اجتمع عدد من مديرى المديريات التعليمية، كل فى محافظته، مع الدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة، مؤكدين أن خريجى المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود فى إدارة المدارس.



وأطلقت وزارة التربية والتعليم برنامجا توعويا للدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية لمديرى المدارس يستمر حتى 16 نوفمبر الجارى، ويشمل البرنامج عددا من المحاضرات التعريفية بمختلف إدارات الوزارة وطبيعة عملها، فضلًا عن التوعية بسبل مواجهة الشائعات.



وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رضا حجازى، أن خريجى المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود فى إدارة المدارس، مضيفًا أن الوزارة حرصت على تلقى المديرين الجدد البرنامج التوعوى حرصًا منها على توعيتهم بمختلف الشئون الإدارية والمالية والقانونية المتعلقة بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والقطاع التعليمى ككل، مطالبا إياهم باستثمار هذه الفرصة وإثبات وجودهم ونجاحهم والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية فى مختلف مدارس مصر، مشيرًا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود فى إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.



ولفت الوزير إلى دور المديرين الجدد فى التوعية بما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لتطوير التعليم، مشيرًا إلى أن ملف التعليم يمثل قضية أمن قومى؛ ولهذا حرصت القيادة السياسية على وضع هذا الملف على رأس أولوياتها إيمانا منها بأن بناء الإنسان هو أساس تحقيق التنمية والتقدم.



وأشار حجازى إلى أهمية دور المديرين الجدد فى توعية الطلاب بالقضايا الأساسية للدولة المصرية والتى يأتى على رأسها تنمية الولاء والانتماء وممارسة الحقوق والمواطنة، فضلا عن الأمن المائى والبيئى والتغيرات المناخية والتى يجب أن يكون الطلاب على دراية كافية بها وما ينجم عنها من تحديات، بالإضافة إلى ضرورة تعريفهم بما تقوم به الدولة من مشروعات قومية فى مختلف القطاعات فى مختلف أنحاء الدولة.



ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أشرف سلومة، تعليمات للمديرين الجدد، قائلا إنه لابد من الاهتمام بتوعية النشء بقيمة المواطنة من خلال بث روح الولاء والانتماء من خلال نشر الإيجابيات دائما، وشدد على الاهتمام بتثقيف الطلاب بأهمية المشروعات القومية التى تتم على أرض الواقع ومدى أهميتها، التفاعل مع أولياء الأمور فى حل المشكلات من خلال الاتصال الفعال.