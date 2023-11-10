الأهلي يهزم وادي دجلة بدوري سيدات الطائرة

فاز الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة على وادي دجلة بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في إطار ثالث جولات المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط 25-12 و25-18 و25-18.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز مع، وادي دجلة ودلفي والاتحاد السكندري والشمس والواي وأصحاب الجياد والصيد، وتتأهل الفرق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الرابع إلى الدور نصف النهائي بعد خوض المرحلة الأولى التي تقام بنظام الدوري من دورين.

ومن المقرر، أن تلتقي سيدات الأهلي في الجولة القادمة مع الشمس، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة على صالة الشمس.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الممتاز لسيدات الكرة الطائرة بعد الفوز على الزمالك.