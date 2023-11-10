 الأهلي يهزم وادي دجلة بدوري سيدات الطائرة - بوابة الشروق
الجمعة 10 نوفمبر 2023 8:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الأهلي يهزم وادي دجلة بدوري سيدات الطائرة

علي البحيري
نشر في: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 8:19 م | آخر تحديث: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 8:19 م

فاز الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة على وادي دجلة بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في إطار ثالث جولات المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط 25-12 و25-18 و25-18.

 

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز مع، وادي دجلة ودلفي والاتحاد السكندري والشمس والواي وأصحاب الجياد والصيد، وتتأهل الفرق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الرابع إلى الدور نصف النهائي بعد خوض المرحلة الأولى التي تقام بنظام الدوري من دورين.

ومن المقرر، أن تلتقي سيدات الأهلي في الجولة القادمة مع الشمس، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة على صالة الشمس.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الممتاز لسيدات الكرة الطائرة بعد الفوز على الزمالك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك