نيويورك تايمز: هجمات إسرائيل أكسبت القضية الفلسطينية تعاطفا عالميا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى "التعاطف" مع القضية الفلسطينية في العالم.



ونقلت الصحيفة عن عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين أن "الخسائر بين المدنيين في غزة أدت إلى حالة من الانفعال في العالم أجمع وخاصة العالم العربي..".



وأضافت أن العديد من المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن، يعتقدون أنه "كلما طال أمد العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، زاد احتمال تمدد الصراع في المنطقة".



وأوضحت أن المسؤولين ذكروا أيضا أن "الرد العنيف من إسرائيل على حركة حماس الفلسطينية أدى إلى التعاطف مع القضية الفلسطينية في العالم أجمع".



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الكثير من المدنيين الفلسطينيين استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية ضد حركة حماس بغزة.



ومنذ 35 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، واستشهد 11 ألفا و78 فلسطينيا، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا، وأصيب أكثر من 26 ألفا، كما استشهد 183 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية المحتلة.