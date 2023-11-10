 صحة غزة: سيطرة جيش الاحتلال على مجمع الشفاء أصبحت أمرا ممكنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: سيطرة جيش الاحتلال على مجمع الشفاء أصبحت أمرا ممكنا

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 11:31 م | آخر تحديث: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 11:31 م

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن سيطرة جيش الاحتلال على مجمع الشفاء الطبي أصبحت أمرا ممكنا.

وأضاف القدرة خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، مساء الجمعة، أنه يجب عدم الوصول إلى هذه المرحلة التي سيكون ثمنها باهظا للغاية.

وأشار إلى أن مجمع الشفاء الطبي يُشكل عصب الخدمة الصحية، موضحا أنّ كل من بداخله طواقم طبية تؤدي عملا إنسانيا، ولا يجب تحويلها لمنطقة عسكرية أو ساحة مواجهة.

وشدد على أن كل الأطراف العربية والدولية عليها التحرك بشكل فوري للعمل على لجم الاحتلال الإسرائيلي.

وأبدى ترحيبا بأي لجنة دولية أو أممية أو حقوقية تجوب في أرجاء المستشفى وتفتش فيه، وذلك لدحض الأكاذيب التي ساقها جيش الاحتلال (الذي زعم أن القيادة المركزية لحركة حماس موجودة أسفل المستشفى).

وكان جيش الاحتلال، قد قصف في وقت سابق من اليوم، بوابة مستشفى الشفاء، في خطوة وصفتها صحة غزة بأنها تحول خطير في الحرب على القطاع.

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