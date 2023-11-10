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«إسرائيل بتدمر فلسطين، بيموتوا الأطفال بيرموا عليهم صواريخ». بهذه الكلمات عبر الطفل ريان أحمد، سبع سنوات عن فهمه لما يجرى فى فلسطين والعدوان الذى تشنه إسرائيل على غزة.



شارك ريان فى اليوم التضامنى الذى نظمته مدرسة الحسام الدولية لجمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطينى، والتعريف بتاريخ القضية والتراث والثقافة الفلسطينية.



يتقدم ريان طابور فصله محتضنا فى يده الصغيرة ظرفا يحمل توقيعه لوضعه فى صندوق التبرعات، ويقول متحمسا «أنا بحب فلسطين أوى».

طلاب الصف الأول يسلمون تبرعاتهم للهلال الأحمر





بينما حمل يونس ذو السبع سنوات شنطة تحتوى تبرعات عينية تحمل توقيعه ودعاء ربنا معكم، يعرف يونس ما يحدث فى فلسطين بأنه «خناقة كبيرة، إسرائيل عايزة تمشى الفلسطينيين من بيوتهم وبيضربوهم بالصاروخ».

يونس يحمل أكياس الأرز ويخاطب أطفال غزة: قلبي معكم





أما لجين محمد فتحى، قررت التبرع بعروسة، تحكى لجين عن أطفال فلسطين الذين تهدمت منازلهم أو تركوها هربا من إسرائيل وحرموا من ألعابهم.

لجين تهدي عروسة لأطفال غزة





فيما قرر مجموعة من طلاب الصف السادس التبرع بالألبان والمياه والتمر تضامنا مع أطفال غزة المحاصرين وتقديمها للهلال الأحمر المصرى الذى أوفد مجموعة من ممثليه لاستلام التبرعات تمهيدا لإرسالها ضمن الشحنات المتوجهة لمعبر رفح.

طلاب الصف السادس يحملون مواد غذائية لتقديمها للهلال الأحمر



لم يقتصر اليوم التضامنى على التبرعات فقط، بل كان فرصة للتعريف بالقضية والتراث والثقافة الفلسطينية خاصة مع تواجد إحدى الطالبات الفلسطينيات، وإحدى المعلمات الفلسطينيات.

ألقت الطالبة غنى غازى كلمة أمام الطلاب تتحدث عن المأساة التى تعيشها عائلتها فى قطاع غزة «عائلتى عايشين نازحين بالمدارس بلا كهرباء بلا مى بلا شى»، رغم عدم ميلاد غنى فى فلسطين لكنها تستشعر امتدادها لهذه الأرض «أرض عائلتى وأهل بابا وحتى لو ما اتولدت هناك لكن بحس وبشعر بكل اللى بيحصل».

طلاب يهتفون الحرية لفلسطين من البحر للنهر

وقدم الطلاب خلال اليوم عدة عروض مسرحية تضمنت شرح التراث والثقافة الفلسطينية، بدأت بتاريخ أشجار الزيتون فى أرض فلسطين ورموز الكوفية والشال الفلسطينى الذى يشير إلى أوراق شجر الزيتون، وشبكة صيد الأسماك، وطريق التجارة.





استعرضت الاسكتشات التمثيلية التى شارك فيها الطلاب الفرق بين الديانة اليهودية والأفكار الصهيونية، وتاريخ تلك الحركة، كما عرضت كيفية إنشاء إسرائيل فى المنطقة والدور الذى لعبته بريطانيا، ثم المجازر المتعددة التى ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى بدءا من دير ياسين حتى الآن.

عرض مسرحي للتوعية بالتراث الفلسطيني وتاريخ الأرض





ورفع الطلاب صور عدد من الشهداء الأطفال فى العدوان الإسرائيلى على غزة، وهتف الطلاب حاملين أعلام فلسطين «فلسطين حرة من البحر للنهر».

طلاب بحملون صور الأطفال الشهداء





واختتم اليوم التضامنى بعرض مشترك بين الطلاب والمعلمين، على أنغام أغنية القدس هترجع لنا، جسدوا خلاله مقتل محمد الدرة، وانتفاضة الأقصى ودور المقاومة، وانتهى العرض بانتصار المقاومة والأمل فى تحقيق الحلم واسترداد الأرض.