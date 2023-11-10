 الأردن وماليزيا يبحثان ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن وماليزيا يبحثان ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة


نشر في: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 9:02 م | آخر تحديث: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 9:02 م

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الماليزي، زمبري عبد القادر، اليوم الجمعة، في ‎الرياض، محادثات على هامش أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة.

وتناولت المحادثات التطورات الخطيرة في‎ غزة، وسبل تكثيف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة وما تنتجه من كارثة إنسانية، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

كما تناول الاجتماع، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، القرار الذي تبتنه الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، وضرورة البناء عليه وضمان تنفيذه.

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