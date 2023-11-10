أسعار النفط تستعيد جزءا من خسائرها في تعاملات اليوم

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا ملموسا خلال تعاملات اليوم الخميس ،بعد أن أظهرت المقاييس الفنية أن التراجع الكبير للأسعار خلال الأيام الماضية ووصولها إلى أقل مستوياتها منذ 3 شهور كان مبالغا فيه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ارتفع بنحو 1% إلى حوالي 76 دولار للبرميل بعد انخفاضه بحوالي 5 دولارات خلال اليومين الماضي.

كما استفادت أسعار النفط من بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة والتي أشارت إلى هدوء سوق العمل، مما يمكن أن يقلل الحاجة إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

في الوقت نفسه، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الخميس إن استهلاك النفط مازال جيدا وحمل المضاربين المسؤولية عن التراجع الأخير في أسعار النفط. وفي وقت سابق من العام الحالي انتقدت المملكة العربية السعودية المتعاملين في سوق النفط بسبب انخفاض الأسعار بشدة وحذرت المضاربين على انخفاض الأسعار من خلال البيع على المكشوف للعقود الأجلة من الخسائر، وهو ما فسرته الأسواق على أن المملكة وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وتقود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعتزم خفض إنتاجها النفطي خلال الفترة المقبلة.

وبالفعل وفي وقت سابق من العام الحالي أعلنت المملكة خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا لعدة أشهر،ثم مددت الخفض حتى نهاية العام الحالي.

وهذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام "2024.

وبحلول الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا بتوقيت نيويورك ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% إلى 09ر76 دولارا للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1ر1% إلى 38ر80 دولارا للبرميل تسليم يناير المقبل.