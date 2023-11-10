رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي: من المهم إظهار عدم ازدواجية المعايير تجاه غزة

قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، اليوم، إنه "من المهم لنا أن نظهر أن الاتحاد ليس لديه معايير مزدوجة، كما هو الحال عندما ندافع عن تطبيق القانون الدولي بالحرب في أوكرانيا".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ميشيل، الجمعة، لصحيفة لا ليبر البلجيكية، وذلك دفاعا عن موقف الاتحاد المتهم بالانحياز لإسرائيل في حربها المدمرة على غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في شهر.

وجدد المسؤول الأوروبي إدانته لهجوم حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي، كما جدد تأكيده على "دعم الاتحاد لإسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وأن يكون ذلك ضمن القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي، وفق تعبيره.

وقال ميشيل: "يجب حماية المدنيين دائمًا وفي كل مكان، ويجب توفير المساعدات الإنسانية".

وذكر أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقائهما، بضرورة حماية المدنيين، وأنه ناقش معه إنشاء مناطق آمنة في غزة وإنشاء مستشفيات عائمة.

ومنذ 35 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة دمر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها، فيما استشهد أكثر من 11 ألف و78 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وإصابة 27490.