ادعى زعيم المعارضة ورئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق يائير لابيد، أن مسئولية معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة جراء الحرب يشنها الاحتلال تقع على كاهل المقاومة الفلسطينية، قائلا: «نحن ندافع عن شعبنا كأي دولة أخرى، وحماس لن تستمر في غزة».

وزعم خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الخميس، استخدام المقاومة المدنيين داخل القطاع كدروع بشرية لحمايتها، مضيفا: «نحن نفعل ما بوسعنا لتجنب إيذاء الأبرياء، هذه الحرب فرضت علينا؛ لم نكن نريدها، ولكننا نخوضها وسوف نربحها».

ورد على جرائم قتل المستوطنين اليهود للفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة، قائلا: «ندين ما يحدث بالضفة، هؤلاء ليسوا مستوطنين لكنهم مجرمون وسيتم سجنهم».

وأقر بصعوبة القضاء على حركة المقاومة حماس، قائلا: «قد يكون من الصعب القضاء عليها؛ لكن هذه الحرب فرضت علينا، حماس منظمة لا تدافع عن الشعب الفلسطيني وليست مع حل الدولتين ولا علاقة لها بتحرير فلسطين، هذه منظمة تريد قتل اليهود لأنهم يهود» حسب قوله.

وزعم رفض الجانب الفلسطيني دعوات حكومات الاحتلال المتعاقبة 4 مرات متتالية لإقامة دولة مستقلة على مدار العقود الثلاثة الماضية، قائلا: «إسرائيل عرضت 4 مرات إعطاء الفلسطينيين دولتهم ولكنهم رفضوا في المرات الأربع».

وأكد أن العودة إلى مبدأ حل الدولتين أصبح صعبا للغاية في ظل رفض الدول العربية إدانة عملية طوفان الأقصى بالسابع من أكتوبر، معقبا: «أنا مع حل الدولتين وعندما كنت رئيسا للحكومة دعمت ذلك، ولكن حماس رفضت، حل الدولتين لن يحدث في المدى المنظور للأسف، ولكننا سنعيد طرح الموضوع بعد الحرب».