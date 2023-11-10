 محافظ الإسكندرية يودع قنصل عام فرنسا بعد انتهاء مدة عمله في المحافظة - بوابة الشروق
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محافظ الإسكندرية يودع قنصل عام فرنسا بعد انتهاء مدة عمله في المحافظة

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 12:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 12:32 ص

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم الخميس، السفير محمد نهاد قنصل عام فرنسا بالإسكندرية؛ لتوديعه بعد انتهاء فترة عمله كسفير لفرنسا على أرض الإسكندرية.

‏‎وخلال اللقاء رحب المحافظ بالسفير، معبرا له عن شكره وتقديره على الدور الحيوي الذي قدمه لدعم العلاقات والتعاون بين الإسكندرية والعديد من المدن الفرنسية خلال توليه مهام منصبه.

ومن جهته؛ أبدى قنصل فرنسا تأثره بمغادرة الإسكندرية نظرًا لتعلقه الشديد بها، معبرًا عن امتنانه لشعب الإسكندرية لحسن ضيافتهم.

كما قدم الشكر لمحافظ الإسكندرية على دعمه وتعاونه الدائم معه في أداء وتسهيل مهام وظيفته طوال فترة إقامته بالإسكندرية.

وكرم الشريف، قنصل فرنسا وأهداه "درع المحافظة"، متمنيًا له التوفيق.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، ديني زرفيداكى مؤلف فرنسي، الدكتورة إيمان شرف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام محافظة الإسكندرية.

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