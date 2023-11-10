 السعودية: تراجع السيولة النقدية 1.45% بواقع 39 مليار ريال في أسبوع - بوابة الشروق
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السعودية: تراجع السيولة النقدية 1.45% بواقع 39 مليار ريال في أسبوع

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 5:46 م | آخر تحديث: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 5:46 م

تراجعت السيولة النقدية في السعودية بنسبة 1.45% بواقع 39 مليار ريال في أسبوع.

وأظهر تحليل للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) اليوم الجمعة تراجع السيولة في بنسبة 1.45% بواقع 39 مليار ريال من 2.714 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر الماضي إلى 2.675 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر الجاري.

وارتفعت السيولة النقدية بنسبة 7.18% بواقع 180 مليار ريال من 2.495 تريليون ريال في 31 ديسمبر 2022 إلى 2.675 تريليون ريال في الثاني من نوفمبر.

يشار إلى أن عرض النقود "ن3" (السيولة) هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

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