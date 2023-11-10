ثمن رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، الدكتور محمد أبو سمرة، جهود الدولة المصرية إزاء دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا إن «مصر عاصمة الدبلوماسية العربية وصاحبة الدور الرئيسي والمركزي في إدارة ملف الصراع العربي- الإسرائيلي».

ودعا خلال تصريحات لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، إلى ضرورة تبني اجتماع القمة العربية السبت المقبل بالعاصمة السعودية الرياض؛ الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، مشيرا إلى تجاوز الاعتداءات الإسرائيلية أبشع الصور الإنسانية.

وأشار إلى تجاوز أعداد ضحايا الحرب الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية والتي بلغت 11 ألف شهيد، قائلا: «هناك ما لا يقل عن 14 ألف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض والبعض جثامينهم ملقاة بالشوارع، يجب أن نتحدث فعليا عن 25 ألف شهيد وأكثر من 30 ألف مصاب».

ولفت إلى استخدام الاحتلال أكثر من 35 ألف طن من المتفجرات في تدمير قرابة نصف مليون وحدة سكنية إضافة إلى البنية التحتية، موضحا أن كميات المتفجرات التي قذفها العدو على أهالي سكان غزة تعادل 2.5 قنبلة نووية من مثيلتها التي ألقيت على هيروشيما وناجازاكي.

وتابع: «وزن القنبلة الواحدة التي ألقيت على هيروشيما وناجازاكي كانت تعادل 15 ألف طن، الآن قطاع غزة ألقى عليه أكثر من 35 ألف طن من المتفجرات، والقطاع أصبح غير صالح للحياة ولا الزراعة والمياه ملوثة بنسبة 100 %»، موضحا أن الخسائر المادية تتجاوز 20 مليار دولار.

يشار إلى إعلان حركة المقاومة حماس على لسان عضو مكتبها السياسي، أسامة حمدان؛ أن إسرائيل ألقت 35 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.